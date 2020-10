Plicní ventilátor z Třebíče zachraňuje životy a dobývá svět! Jak funguje?

Coro Vent je plicní ventilátor, který vznikl jen díky příspěvkům lidí a firem začátkem pandemie. Nyní putovaly desítky přístrojů do českých nemocnic, aby zachraňovaly životy. A poputují ještě dál. Díky certifikátu už mohou pomáhat po celém světě. Podívejte se, jak tento malý zázrak funguje.

Poměrně malá, skladná a nerezová věc zachraňuje životy. Aktuálně jsou už po celé republice rozvezeny v nemocnicích desítky kusů Coro Ventu. "Jeho primární užití je pro lidi, kteří jsou intubovaní, v bezvědomí, nejsou schopni spontánního dýchání a potřebují pomoc toho ventilátoru," řekl pro TN.cz ředitel firmy MICo Jan Denner.

Coro Vent sice nemá zdaleka všechny funkce, které má klasický plicní ventilátor. To má ale jednu obrovskou výhodu, snadné ovládání. Firmě šlo při výrobě i to, aby byla co nejmenší šance při obsluze ventilátoru něco pokazit. Personál nemocnic se dokáže s obsluhou Coro Ventu seznámit během několika minut. Samotný systém fungování je také jednoduchý.

První kusy vznikly na jaře za spolupráce ČVUT, iniciativy Covid-19 a firmy MICo z Třebíče. Plicní ventilátor by nemohl nikdy pomáhat v nemocnicích, kdyby na začátku nebyla obrovská podpora lidí, kteří na něj přispěli během prvních 24 hodin neuvěřitelných 14 milionů korun. "Pak celá řada firem, ať už AVAST, Coca Cola, PPF, od začátku nás podporovali, jak finančně, tak i jinak další pomocí. Bez nich by to nebylo možné. Pak celý ten tým kolem lidí z Covid- 19, popsal Denner.

Obrovským úspěchem bylo, když Coro Vent dostal americký certifikát Emergency Use Authorization. To mu otevřelo cestu prakticky do celého světa. Aktuálně jsou schopni v třebíčské firmě vyrobit zhruba 100 ventilátorů denně. Potvrzených mají už i několik zahraničních objednávek. Ventilátor je navíc schopný fungovat také v dost nepříznivých podmínkách.