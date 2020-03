Plíseň zamořila ženě už druhý obecní byt! "Já bych tam nežila," říká radní

Už několik let bojuje obyvatelka Nýřan na Plzeňsku s městem. V jejím původním bytě se objevila plíseň a na základě rozhodnutí soudu ji město přestěhovalo do vedlejšího domu. Jenže po pár letech se problém objevil znovu. A teď se prý už téměř tři roky snaží domluvit na odstranění závad - neúspěšně.

Naprostá bezmoc a zoufalství. Tak paní Rožičová z Nýřan na Plzeňsku popisuje své pocity z plesnivého obecního bytu, ve kterém žije už několik let. "Řeším to už od roku 2017, kdy jsem je urgovala, ale na moje několikeré žádosti prostě neodpověděli," uvedla Magdalena Rožičová.

Městu patřil i její předcházející byt ve vedlejším domě, v něm se ale plísně tvořily ve velkém. Soud tehdy nařídil radnici, aby zjednala nápravu. Město pak dům srovnalo se zemí.

Zbourat nechala radnice kvůli špatnému stavu celou řadu domů. Paní Rožičovou poté odstěhovali o pár metrů vedle, tím se ale její problém rozhodně nevyřešil. Plísně ji trápí i v novém bytě. Proč situaci neřeší, nikdo z města na kameru prozradit nechtěl. Prý by v domě ale sami nebydleli.

"Samozřejmě, že bych tam nežila. Nenutím nikoho tam žít," prohlásila jedna za zástupkyň města. Podle ní si ale paní Rožičová stěžuje jako jediná. "Je divné, že jediný byt, který je v takovémto stavu, je konkrétně tento," doplnila.

S plísní a s ní souvisejícími zdravotními problémy ale mají zřejmě zkušenosti i další místní. "Ta plíseň je všude, mají ji všichni," prozradil místní. "Já to vystříkám a ani ne za dva dny to máme zpátky," dodala další obyvatelka. "Mám celoroční kašel, rýmu," doplnila paní Rožičová.

Někteří prý vzali opravy do vlastních rukou, a to i přes to, že tím údajně porušují nájemní smlouvu. Město na opravy prý nemá peníze. Paní Rožičová se momentálně opět s městem soudí. Zda se ale dočká nápravy nebo dalšího bydlení, zatím není jasné.