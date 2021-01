Exekutorům se nelíbí plošná pomoc dlužníkům, chtějí si určit pravidla sami

Plošná opatření týkající se exekucí zavedená státem, označované jako Lex Covid – Justice II, podle viceprezidenta Exekutorské komory ČR Jana Mlynarčíka vedou k horšímu vymáhání pohledávek a příliš zvýhodňují dlužníky.



"Dochází tak k bizarním případům, kdy například řemeslník nedostal zaplaceno za svoji práci, má existenční problémy, ale majetek dlužníka nelze kvůli plošným opatřením postihnout," objasnila exekutorská komora.



Problém Lex Covidu podle exekutorů tkví v tom, že exekuce nelze řešit prodejem nemovitostí, ve kterých mají dlužníci trvalý pobyt, a ani prodejem movitostí. Navrhují proto samoregulaci, která se podle nich osvědčila například u bank.

"Samoregulace tam bezproblémově funguje již od listopadu. Tehdy, po dohodě Ministerstva financí ČR se zástupci České bankovní asociace, nebylo prodlouženo zákonné uvěrové moratorium. Banky se zavázaly řešit situaci na individuální bázi a vycházet vstříc klientům, kteří se po skončení moratoria mohou dostávat do finančních problémů," objasnila exekutorská komora.

Anketa Souhlasíte s návrhem Exekutorské komory ČR? Ano 3 1 hlas Ne 97 33 hlasů Hlasovalo 34 lidí.



"I s ohledem na tuto skutečnost se prezidium Exekutorské komory ČR shodlo, že stejně jako banky i exekutoři samoregulaci zvládnou a vydalo doporučení, kterými je vhodné se řídit alespoň po dobu nouzového stavu,“ doplnil Mlynarčík.

Doporučení, vydané komorou, směřují na jednotlivé případy exekucí, ve kterých budou soudní exekutoři hodnotit dopady pandemie na dlužníky a po poučení více využívat stávající prostředky v podobě exekutorskou komorou zmiňovaného návrhu na odklad exekuce.





Prezidium Exekutorské komory ČR soudním exekutorům doporučuje nezajišťovat dlužníkům věci, pokud jsou kvůli koronaviru ve složité životní situaci, exekutoři by navíc měli být vybaveni respirátory (v případě respirátorů s výdechovým ventilem by ho měli překrýt rouškou). Také by neměli provádět vyklízení, pokud jsou na tom dlužníci špatně.

Neměli by zabavovat věci, které by mohly sloužit dětem k distanční výuce. Dále by se měli exekutoři podle doporučení snažit volit bezkontaktní způsob doručení písemností, pokud je to možné.

Neměly by se konat kamenné dražby, tam jsou stanovené výjimky. Pokud se dlužník snaží svůj dluh splácet, měli by se exekutoři snažit exekuce odložit. Pokud by byla exekuce odložena, měli by o tom obě strany informovat.

Konkrétně exekutorská komora doporučuje:

1. neprovádět soupisy a zajištění nebo převzetí movitých věcí, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných a za současného vybavení pověřených zaměstnanců respirátory s odpovídající třídou ochrany (v případě respirátoru s výdechovým ventilem je navíc nutné překrytí rouškou), dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou, případně jednorázovými rukavicemi,

2. nesepisovat a nezajišťovat komunikační prostředky, které mohou sloužit k distanční výuce či výkonu povolání z domova (počítače, tablety, mobilní telefony),

3. neprovádět vyklizení, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz bod I.),

4. neprovádět osobní doručování písemností, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných, popř. zvolit bezkontaktní způsob doručení u písemností, u kterých je to možné,

5. neprovádět kamenné dražby, s výjimkou případů zvláštního zřetele hodných (s náležitým vybavením pověřených zaměstnanců – viz bod I., a dezinfekčními prostředky pro veřejnost; pravidelně veřejně dostupné prostory dezinfikovat),

6. nečinit úkony směřující k provedení exekuce v případech, kdy povinný aktivně plní vymáhanou povinnost ve formě pravidelných splátek, jejichž výše není ve zjevném nepoměru celkové vymáhané povinnosti s přihlédnutím k očekávané délce takto vedeného řízení,

7. v maximální možné míře poučovat účastníky řízení o důvodech pro sociální odklad exekuce a pravidlech pro podání návrhu a rozhodování o tomto návrhu.

V Česku hrozí exekuce tisícům dětí, více v reportáži TV Nova: