Plzeň staví městské byty! Bydlet v nich budou znevýhodnění lidé

Město Plzeň staví po patnácti letech městské byty. Na Skvrňanech by mělo do dvou let vyrůst 18 nových domů za téměř 350 milionů korun. Sloužit by měly pro lidi, kteří si nemohou dovolit dražší bydlení - například seniory, samoživitele či postižené lidi.