Plzeňská nemocnice navyšuje kapacity ambulancí pro očkování proti covidu

Zhruba tisícovka dávek vakcín proti nemoci covid-19 dorazila do Fakultní nemocnice v Plzni už minulý týden. První dny nemocnice nechávala otestovat zhruba padesát zaměstnanců denně. Kapacita očkovaných by měla být navýšena až na pět set zaměstnanců za den. Vedení nemocnice vyčlenilo pro očkování jeden pavilon v areálu bývalé vojenské nemocnice. Do 7. ledna by chtělo vedení nemocnice nechat naočkovat 975 zaměstnanců, poté do zařízení přijde další dodávka vakcín.