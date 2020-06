Plzeňský hejtman Bernard skončil. Návrh na odstoupení předložil sám

Bernardovu odstoupení z funkce předcházely neshody se stranickými kolegy z ČSSD. Stranu opustil začátkem května. Sociální demokraté ho poté vyzvali, aby opustil také zastupitelský mandát.

Bernard se k tomuto kroku rozhodl krátce po svém vystoupení z ČSSD. Zastupitelům Plzeňského kraje návrh na odvolání sám předložil. Z přítomných 44 zastupitelů jich 39 s návrhem souhlasilo, tři se zdrželi hlasování a dva byli proti.

"Sám jsem tento návrh na zastupitelstvo přinesl, protože mi přišlo fér, v momentu, kdy jsem vystoupil ze sociální demokracie, nechat o svém dalším působení hlasovat své kolegy. Když jsem do politiky vstupoval, tak mi kamarádi radili, ať se na to vykašlu, že stejně nic nezměním. A vidíte, přesně za šest dní vyjede do kraje flotila 315 fungl nových autobusů. Podařilo se nám řádně vysoutěžit nové vlaky a autobusy, žádné z našich výběrových řízení neskončilo u antimonopolního úřadu. Zahájili jsme dostavbu Západního obchvatu Plzně. Nám se povedlo to, o co se jiní snažili několik desítek let," napsal Bernard na svém facebooku.

"Po této zkušenosti mohu s klidem v srdci napsat, že pokud chcete, tak v politice se dá změnit mnoho. Jen k tomu potřebujete parťáky, kteří vám v tom pomohou, nějaký tým šikovných lidí. Když cítíte, že vaše práce má smysl, tak se vám hůř odchází, než když se v práci nudíte," svěřil se odvolaný hejtman.

"Tento postoj by byl nejjednodušším a nejčistším řešením jeho odchodu z ČSSD," četl z prohlášení hejtmanův náměstek Ivo Grüner, který je lídrem sociálních demokratů pro krajské volby.

"Osobně nechci patřit do klubu, který mě za svého člena už nadále nechce. Vzhledem k tomu, že vedení plzeňské ČSSD už dlouhodobě svými výpady proti mé osobě naznačuje, že si nepřeje, abych v práci pokračoval, rozhodl jsem se ulehčit všem situaci a z této strany odejít," svěřil se s detaily svého vystoupení z ČSSD Joser Bernard začátkem května na svém facebooku.

Že se za sociální demokraty krajských voleb nezúčastní, oznámil hejtman již v loňském roce. Svým nesouhlasem s některými stranickými kroky se netajil a volal po reformě. Jednání stranických kolegů během koronavirové pandemie pro něho bylo poslední pomyslnou kapkou.

Testy totiž Bernardovi potvrdily nákazu Covidem-19, což vedlo k obvinění ze strany některých sociálních demokratů, že údajným nedodržením nařízení hygieniků mohl nakazit další lidi.

"Vygradovalo to opravdu pro mě těžkou situací v době, kdy byl člověk od rána do večera v práci a snažil se řešit největší problémy v souvislosti s koronavirovou krizí, a ta situace tady nebyla jednoduchá. V té době přišel atak, že jsem porušil nařízení krajské hygienické správy. To není pravda, já jsem se přísně řídil karanténními předpisy a jejími pokyny," hájil se hejtman.

Bernard v pondělí oznámil, že do podzimních krajských voleb kandidovat bude, odmítl však sdělit, za jakou stranu. "Teď vám ještě nemohu prozradit s kým, protože tuto novinku chci oznámit společně se svým novým partnerem, ale slibuji, dozvíte se to opravdu brzy. Říkám to teď, protože chci, aby náš kraj pokračoval v tomto nastaveném směru," tvrdí Bernard. Žhavým kandidátem je dle odborníků hnutí STAN.