Plzeňský kraj plánuje omezit veřejnou dopravu, a to už od příštího týdne. Kraj se rozhodl šetřit v době pandemie. Změny by se měly týkat spojů, které cestující příliš nevyužívají. Vlakové i autobusové spoje ročně v kraji najezdily přes sedmnáct milionu kilometrů. Teď by to mělo být zhruba o šest set padesát tisíc kilometrů méně.