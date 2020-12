Plzeňský zastupitel srazil těhotnou ženu. "Viděl jsem ji na poslední chvíli!"

První nehoda se stala krátce před 18. hodinou v ulici Sušická v Plzni. "Řidič ročník 1956 jel směrem na ulici Petřinská. Chodkyně šla po vyznačeném přechodu, kde ji řidič srazil. Dechová zkouška vyšla negativně, přesná příčina nehody je v šetření," sdělila redakci TN.cz policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Těhotná žena podle mluvčí záchranářů Márie Svobodové utrpěla jen lehká zranění. K dalšímu vyšetření byla převezena do Fakultní nemocnice v Plzni.

Webu Krimi Plzeň se podařilo zjistit, že auto měl šoférovat plzeňský zastupitel za Piráty Petr Vileta, který tuto informaci potvrdil. "Jsem jsem ze semináře k rozpočtu. Jel jsem pomalu, protože za rohem už bydlím. Nevím, jestli jsem jel 20, nebo 30 km/h," prozradil.

"No a najednou jsem viděl před předním sklem paní, tak jsem na to dupnul a trochu mi to uklouzlo na těch bílých pruzích na přechodu a paní jsem porazil," popsal průběh nehody.

"Trolejbusák byl za mnou, ten hned volal záchranku. Jiný pán tu paní podepřel, aby si mohla sednout. Tekla jí krev z nosu, nevím, co se jí stalo. Viděl jsem ji na poslední chvíli. Fakt jsem nejel ani těch 30 km/h, bylo to 20 až 30, protože za rohem bych hned odbočoval," vysvětluje.

"Ten přechod je pitomej. Chodce není moc vidět. Já to tu znám, bydlím tu, a jezdím tu opatrně, protože tady na ten přechod každou chvíli někdo hopsne," dodal Vileta.

Před 20. hodinou došlo v Plzni k další nehodě, při které auto srazilo hned dva chodce. Sedmačtyřicetiletý muž a šestačtyřicetiletá žena měli podle informací TV Nova jít mimo přechod v ulici Americká.

Nicméně vzhledem k tomu, že v okolí 50 metrů žádný přechod nebyl, žádného přestupku se nedopustili. Oba měli při srážce utrpět jen lehká zranění. Dechová zkouška vyšla negativně jim, i řidiči, který je srazil.