Pandemie nabírá rychlost, varuje WHO. Minulý týden byl rekordní

Množství nových případů nákazy koronavirem podle Světové zdravotnické organizace (WHO) už osmý týden v řadě roste. Za jediný týden bylo potvrzeno rekordních 5,2 milionu případů nákazy. Třetí týden v řadě také roste množství úmrtí, v souvislosti s koronavirem už po celém světě zemřely více než tři milliony lidí. WHO varovala před alarmujícím nárůstem případů mezi lidmi od 25 do 59 let.