Na konci července si užijeme opět tropy, pak ale teploty spadnou

I v následujících týdnech nás podle Českého hydrometeorologického ústavu čekají teplotní výkyvy. Po studeném týdnu, který právě končí, by se mělo začít pozvolna oteplovat, ke konci července by mohly být teploty nadprůměrné, začátek srpna už tak teplý ale nebude. Pršet bude méně, než je pro toto období obvyklé.

Máme za sebou chladnější týden, meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) předpovídají, že se bude v následujících dnech oteplovat.

Už příští víkend by mohly teploty vystoupat nad 30 °C, koncem července by měly být teploty dokonce nadprůměrné. To potvrzuje i norský portál Yr.no, který hovoří dokonce o 35 °C.

Začátkem srpna nás ale opět čeká teplotní propad, druhý srpnový týden by měl být podle ČHMÚ dokonce teplotně podprůměrný.

Celkově se budou teploty až do první srpnové dekády držet relativně v normálu, meteorologové ale mají špatné zprávy ohledně srážek a sucha.

"Z pohledu srážek bude období do konce července srážkově pod normálem pro toto období. O něco více srážek se očekává v první srpnové dekádě. Období od 15. července do 11. srpna by mělo být jako celek srážkově podnormální," uvádí ČHMÚ.