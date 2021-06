Po dřině přišlo nadšení. Padla první klapka nové série Policie Modrava!

Po třech letech na podobných krásných místech Šumavy. První klapku nových dílů si nenechali ujít novináři, ale dočkat se nemohli ani herci.

"Atmosféra je báječná, už v autě jsme říkali s kolegy - je to tady!" neskrývala nadšení herečka Dagmar Čárová.

"Co se nezměnilo, je Šumava a skvělá atmosféra tady na place," přidal se Matěj Dadák. "Je to, jako když se sejde dost velká rodina po dost dlouhé době," přidal se další z aktérů Zdeněk Palusga. "Je to tady krásný," zakončila komentáře herců Taťjana Medvecká.

Samotnému natáčení předcházely dlouhé měsíce příprav. Režisér Jaroslav Soukup musel nejprve vymyslet příběhy a zápletky, sepsat scénáře a objet lokace. "Největší dřina je najít ty příběhy, a těch deset měsíců to psát," prohlásil.

Štáb se bude po Šumavě pohybovat až do konce září a pak se režisér Soukup přesune s materiálem do střižny.