Po dvou letech odletěl z Prahy Boeing MAX. Jsou bezpečné, říká společnost

Letecká společnost Smartwings obnovila lety s Boeingem 737 MAX 8. První spoj zamířil do španělské Málagy. Letouny byly uzemněné skoro dva roky po dvou tragických haváriích, při nichž zahynuly stovky lidí.

Poprvé od března 2019 využila letecká společnost Smartwing stroj Boeing 737 MAX. Společnost uvedla, že letadlo má za sebou veškeré potřebné úpravy a také že jej vyslala na testovací let bez cestujících.



"Téměř dva roky jsme kontinuálně spolupracovali s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a výrobcem letounu na bezpečném návratu tohoto letadla do provozu. Jsem si jistý změnami provedenými na letadle a výcvikovými postupy pro návrat tohoto letounu do provozu. V Boeing 737 MAX mám plnou důvěru a považuji jej za jedno z nejbezpečnějších letadel,“ řekl letový ředitel společnosti Tomáš Nevole.



Smartwings plánuje letouny Boeing 737 MAX nasazovat z Prahy, Tel Avivu, Varšavy či Bratislavy na linky na Kanárské ostrovy, Kapverdy, Madeiru, do Spojených Arabských Emirátů, Ománu, Maroka, Portugalska a na další místa.

Smartwings má ve flotile celkem sedm letadel Boeing 737 MAX 8 a postupně chce do provozu před začátkem letní sezóny uvést dalších šest techto letadel.

Boeing 737 MAX v Evropě schválila do provozu EASA koncem ledna. To zahrnuje proškolení pilotů, aktualizace softwaru a hardwaru a další. Každý stroj také musí absolvovat ověřovací let.



Letadla Boeing 737 MAX přestala létat v roce 2019 poté, co se za půl roku zřítily hned dva tyto stroje kvůli nedostatkům v naváděcím softwaru a dalším problémům. Zemřelo celkem 346 lidí. Světově první MAX se s cestujícími dostal do vzduchu již loni v prosinci.



