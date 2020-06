Po EU už za pár dní zřejmě volně, vnější hranice zatím zůstanou zavřené

Evropská komise ve čtvrtek doporučila členským státům Evropské unie do pondělí zrušit hraniční kontroly. Uvnitř společenství by se tak mohlo cestovat bez povinnosti podstoupit test na koronavirus a karantén. Vnější hranice by se pro cizince z mimoevropských zemí měly otevřít od prvního července.