Po explozi se v Antverpách zřítily tři domy, hasiči pátrají po obětech

Místní poicie v úterý po poledni na twitteru napsala, že zranění utrpělo několik lidí a že pod troskami domů jsou další, píše německý portál Focus.

Podle místního zpravodajské webu Het Laatste News (THN) se výbuch ozval asi půl hodiny po poledni. Příčina exploze zatím známá není, podle místních obyvatel v jednom ze zřícených domů probíhaly stavební práce.

Hasiči ze sutin vytáhli minimálně dva lidi, jeden z nich má vážná zranění. Na místo už vyjeli také specialisté se cvičenými psy. Exploze měla obrovskou sílu - tlaková vlna v širokém okolí vytloukla okna a zdeformovala dveře a vrata.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3panden zijn getroffen.De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1