Po hádce bodl muž příbuzného do hrudi! Zraněný si zavolal pomoc a ztratil vědomí

Hádka mezi příbuznými vygradovala až do té míry, že jeden z mužů na druhého zaútočil nožem a bodl ho do hrudníku. Pomoc si zavolal zraněný sám, pak ztratil vědomí. Muž masivně krvácel, kdyby mu lékaři nepomohli, je pravděpodobné, že by zemřel. Policisté již muže, který měl podle nich útočit, obvinili z pokusu o vraždu.