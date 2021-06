Po jídle mělo na škole v přírodě potíže 22 lidí. Tři děti a dvě ženy skončily v nemocnici

Na tísňovou linku se ve středu jen krátce před půl jednou obrátili účastníci školy v přírodě, kteří byli ubytovaní v jednom z královéhradeckých zařízení. Zdravotní problémy mělo více než dvacet lidí. "Operátoři proto na místo ihned vyslali dvě záchranářské posádky spolu s lékařem z královéhradeckých základen. Zároveň se připravovali na případnou aktivaci prvního stupně mimořádné události,“ uvedli záchranáři na facebooku.



Po příjezdu na místo jednotky provedly rychlé orientační třídění. Příznaky nevolnosti, které pravděpodobně způsobilo jídlo, zjistili zdravotníci celkem u 20 dětí a dvou dospělých žen.

"Vzhledem k rychlému třídění zasahující lékař konstatoval, že vyhlášení mimořádné události není nutné,“ doplnili zdravotníci.



Poté, co zdravotníci postiženým poskytli potřebnou péči, se rozhodli převést do nemocnice pět lidí. Šlo o tři děti ve věku šesti a sedmi let a dvě dospělé ženy ve věku 29 a 47 let.

"Zdravotní stav ostatních postižených umožňoval jejich ponechání na místě. O události byla rovněž informována hygienická stanice,“ uzavřeli záchranáři.

