Po Karlově mostě se proháněla formule 1. Je to zneuctění, píší lidé

Karlův most si ve středu pronajala rakouská společnost Red Bull, aby natočila reklamu s formulí F1, jak projíždí po Karlově mostu. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat, a to jak ty pozitivní, tak negativní.



Podle Patrika Nachera, poslance a zastupitele na pražském magistrátu za ANO, s formulí na Karlově mostě magistrát nesouhlasil. "Ptal jsem se na dnešním pražském zastupitelstvu. Odpověď mě dost překvapila: Radní Třeštíková řekla, že organizátoři byli v prosinci za ní a ona jim sdělila, že to nepůjde a poslala je za náměstkem Scheinherrem. Ten reagoval prý stejně a poslal je za primátorem, který údajně nesouhlas potvrdil. Tím kontakt organizátorů s městem skončil. No a výsledek jsme včera viděli..." uvedl ve čtvrtek na sociálních sítích.



"Reklama to je, to nepopírám a vypadá to i suprově, jen nevím, jestli to je bezpečné pustit F1 na památku typu Karlův most. Na kole tě tam pomalu nepustí, aby se něco nestalo..." doplnil Nacher.



"Za peníze prodají a zneuctí už i Karlův most. Co nebo kdo bude následovat?" reagoval na Nacherův příspěvek uživatel Steve. "Příště navrhuji nějaký redbull skejťály a bajkery trikovat ve Vladislavským sále. Kejklíři na Hrad!" napsal Hubert. "To je strašné, tady už si bude každý (kdo má prachy) dělat, co chce?" položila řečnickou otázku Lenka.

Využití Karlova mostu povolili radní Prahy 1. "Šlo o standardní žádost, tak jako když se natáčí některé filmy, jako Spiderman, Anthropoid a další. Žádosti se posuzují, vždy se tím zabývá rada města, včetně vyjádření Sdružení výtvarníků Karlova mostu," řekl pro TN.cz radní Prahy 1 Richard Bureš (za ODS).

Městská část za využití mostu dostala 250 tisíc korun, podle Bureše to ale také zaměstnalo mnoho Čechů, a navíc to poslouží propagaci. Město také nechalo památku po natáčení zkontrolovat, žádné poškození neodhalilo. Natáčení bylo navíc celou dobu pod dohledem.

"Docela mě ty reakce překvapují... jednak ta formule váží asi tak třetinu toho, co jakékoliv vozidlo údržby, co tam jezdí běžně, za druhé za to zaplatili a zároveň udělali Praze reklamu, reklamy se mimochodem na tom mostě točí běžně a vždy s tím souvisí nějaký provoz (štáb ani kamery tam nepadnou z nebe)," vyjádřil se na sociálních Peter. Monopost formule 1 váží kolem 600 kilogramů.

Kromě Karlova mostu se formule objevila ještě na Hradčanském náměstí. Ve čtvrtek pokračuje natáčení na zámku lednice v Jihomoravském kraji.



