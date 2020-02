Po Lipencích chodí muž a fotí domy. Lidé se bojí, že je členem gangu

Městská část Praha-Lipence v sobotu zveřejnila fotografii muže, který byl načapaný místními obyvateli, když si fotil jeden z domů. Poté, co si ho lidé všimli, utekl do lesa. Policisté po muži už pátrají. Podle jejich informací by případ neměl souviset s vloupáními do domů v okolí Prahy, které má na svědomí gang zlodějů.