Po měsících dřiny první nasazení! Psi na pražském letišti hledají nakažené

Gustav, Kuky a Kessy. Tři z pěti psů, kteří jsou prý spolehlivější než řada testů. A také o dost rychlejší. Stačí jedno přičichnutí.



Skupina celníků čeká na letadlo z Moskvy, které právě přistálo na terminálu jedna. Na palubě jsou i lidé z takzvaně rizikových zemí. Vytipovaných šest pasažérů odvedou celníci k odběru vzorku.



Pod svůj respirátor si cestující nasadí chirurgickou roušku a pět minut přes ni dýchá. Pak jde k dalšímu stanovišti, kde ji odloží do kelímku. Do akce jde pes.



Kuky se ani u jednoho kelímku neposadil. Skupina může jít dál. Celá akce netrvala ani deset minut. Následují další turisté. Tentokrát nebudou psi očichávat roušky, ale gázy se vzorky potu.



"Ti psi jsou opravdu na 85 procent schopni detekovat pozitivního člověka," řekl ředitel odboru dohledu na Generálním ředitelství cel Petr Müller.



Tentokrát byli všichni cestující negativní. Není divu, před vstupem do letadla musí mít každý PCR test. Přesto už prý psi při výcviku několik pozitivních cestujících odhalili. "Myslím, že to patří do těch kontrolních mechanismů, a když máme tak úžasné psy, proč to nevyužít," prohlásila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



Gustav i ostatní psi už prošli výcvikem na vyhledávání drog či tabáku. Naučit se odhalit nemoc je ale jiná káva. Celníci měli díky spolupráci s nemocnicemi k dispozici negativní i pozitivní vzorky. Psi se několik měsíců učili rozpoznávat pachové rozdíly a jak na ně reagovat.



Jak dlouho budou v akci, záleží na vývoji pandemie. Snad se co nejdříve vrátí k odhalování pašeráků.