Po nehodě šel zraněný bosý hoch pro pomoc! Má obdiv hasičů i záchranářů

Vážná dopravní nehoda se stala v pátek 5. června. Na Brněnsku havarovalo auto s mladou ženou a dvěma školáky. Vyjelo ze silnice a skončilo v lese.



Osmiletý Adam byl schopný se z auta dostat, měl pohmožděnou pánev a záda. Chtěl zavolat pomoc, ale nemohl najít svůj mobil. Jen s jednou botou se v dešti prodíral přes maliní a ostružiní zpět na silnici.

GALERIE: Vážná nehoda na Brněnsku 1 / 3 Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje Nehoda - 1 3 fotografie Zobrazit celou galerii



"V lese za Deblínem si manžel všiml nečistot nebo stop na silnici a myslím, že tak po 200 metrech jsme viděli u silnice Adama, jak se úporně snaží nás zastavit. Stál na kraji silnice a mával. Zastavili jsme," popsala situaci paní Kristýna, která s manželem projížděla kolem nehody.



"Vyběhla jsem z auta, zeptala se, co se stalo. Řekl, že měli autonehodu. Posadila jsem ho do auta. Hned hlásil, že je tam kamarád s maminkou a že dostali smyk a auto se i převracelo, hned jsme volali záchranné složky,“ doplnila. Zastavil i řidič dodávky a společně se všichni vydali zpět k havarovanému autu.

Na místo vyrazili záchranáři, hasiči i policisté. Adama ošetřili, jeho kamarád na tom byl ale hůř. S podezřením na těžké zranění jej převezli na ARO Dětské nemocnice v Brně. "Mnohočetná těžká poranění utrpěla mladá žena, zaintubovaná a na řízené ventilaci byla ve vážném stavu letecky transportována k další péči do Fakultní nemocnice Brno," uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.



Záchranáři společně s hasiči si ve středu pozvali Adama do tišnovské stanice, aby mu poděkovali za jeho statečnost. "Čas od času se setkáváme s lidmi, kteří jsou v pravou chvíli na pravém místě a navíc dokáží udělat to správné rozhodnutí. Málokdy se však jedná o osmiletého chlapce. Pozvat jej proto na naši stanici a zprostředkovat setkání s hasiči i záchranáři, kteří na místě zasahovali, bylo to nejmenší, co jsme mohli udělat,“ vysvětlil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

GALERIE: Hasiči a záchranáři děkovali Adamovi 1 / 8 Zdroj: ZZS Jihomoravského kraje Adamovi děkovali hasiči i záchranáři - 7 8 fotografií Zobrazit celou galerii

Autobus se srazil s osobním vlakem, světelná signalizace fungovala. Podívejte se na reportáž televize Nova: