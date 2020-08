Po propuštění z vězení řídil opilý a bez řidičáku, hrozí mu návrat za mříže

Muž v autě přijížděl ke kempu Hluboký ve čtvrtek ve dvě hodiny odpoledne. Tedy ve chvíli, kdy tudy k vodě proudí davy lidí. Zapomněl si rozsvítit a strážnici na něj jen mávli, aby chybu napravil. Hlídka ho neměla v úmyslu vůbec zastavit.

Jenže řidič přibrzdil sám a chtěl si evidentně popovídat. Když otevřel ústa, strážník doslova dostal alkoholovou facku. Dal mu tedy dýchnout a přístroj zaznamenal skoro tři a půl promile. To odpovídá vypité půllitrové láhvi tvrdého alkoholu.

Hodnota v dechu přitom ještě při druhé dechové zkoušce stoupala a pokud by měl tenhle řidič zcela vystřízlivět, trvalo by to celých 24 hodin.

Muž možná oslavoval hned dvě věci. Ten den měl narozeniny a v sobotu ho dokonce pustili z vězení. Tam by se ale za tenhle prohřešek mohl znovu podívat. A co víc - neměl řidičské oprávnění a seděl za volantem auta, které nejenže už nemá pět let technikou, ale už je dokonce vyřazené z evidence.

Strážníci muže předali policii, která ho bude vyslýchat. Zatím ale ze žádného trestného činu obviněný není.