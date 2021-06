Po první dávce očkování se nakazily desítky tisíc lidí. Někteří i zemřeli

V domově důchodců ve Velkých Hamrech na Jablonecku se koronavirem nakazili celkem tři lidé. Dva jsou přímo klienti, z nichž jeden zemřel, a třetím nakaženým je zaměstnanec.

Pětaosmdesátiletý senior zemřel v nemocnici, vyšetření u něj prokázalo britskou mutaci koronaviru. "Byl očkovaný dvakrát. Měl ale i další choroby. U starších lidí protilátky proti covidu ovšem rychle mizí, během tří nebo čtyř měsíců bez protilátek. Je to věc na zamyšlení všech kompetentních orgánů u nás, jak se k tomu postavit. Co nás čeká, jakým způsobem postupovat? Nemáme k tomu jediný pokyn. Zatím máme informace, že by někdy v říjnu či v listopadu mělo dojít k třetímu očkování," řekl ředitel domova Čestmír Skrbek.

Podle šéfa České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka nelze z tohoto případu dělat ukvapené závěry. K dispozici má totiž jiná data.

"Provedené klinické studie u seniorů to vůbec nepotvrzují. Máme dlouhodobá data a ukazuje se, že i senioři mají minimálně šest měsíců protilátky a budou je mít určitě i déle. To očkovaní rozhodně bude chránit delší dobu," uvedl Chlíbek.



V Česku se podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nakazilo z 2,25 milionu lidí po první dávce očkování jen 20 tisíc lidí. Tedy necelé jedno procento.

Většina z nich nemoc prodělala bez příznaků. Čtyři tisíce lidí příznaky covidu mělo a 2500 z nich skončilo v nemocnici s lehkým průběhem. Zbylých 1500 mělo těžký průběh, případně nemoci podlehlo.

Podle klinické studie první dávka zcela ochrání 52 % očkovaných. Výrazný růst imunity přichází po druhé dávce, kdy vzroste až na 95 %. Ti, kteří přesto onemocní, pak mají téměř jistotu, že nezemřou, anebo jejich příznaky budou velmi slabé.

Největší zkušenosti s tím mají zdravotníci, kteří byli očkováni mezi prvními. Jako třeba přednosta centra interních oborů v liberecké nemocnici Tomáš Klimovič, který se koronavirem nakazil měsíc po podání obou dávek očkování.

"Měl jsem velmi lehký průběh. Šlo pouze o rýmu, zánět dutin a ztrátu čichu na několik dní. Díky očkování jsem měl lehký průběh, protože chrání před těžkým," popsal Klimovič.



Podle průzkumu agentury STEM/MARK v Česku odmítá očkování každý čtvrtý člověk. A to podle vědců může ohrozit kolektivní imunitu. Mezi odmítači jsou nejsilněji zastoupeni třicátníci a čtyřicátníci. Muži i ženy jsou mezi nimi zastoupeni zhruba stejně.

Pokud se někdo z personálu domova důchodců nechce nechat očkovat, neměl by tu práci dělat. Podívejte se na rozhovor s imunologem Václavem Hořejším: