Po rvačce u pultíku opět zasedají poslanci, mají řešit "covid" zákony

Po čtvrtečním pozdvižení, kdy se ve Sněmovně nezařazený poslanec Lubomír Volný popral s několika svými kolegy, v pátek od devíti hodin ráno poslanci znovu jednají. Věnovat by se měli především legislativě spojené s koronavirovou krizí.

Zákonodárci mají na programu například zrychlené schválení novely, podle které budou mít nově na takzvaný kompenzační bonus nárok také podnikatelé a živnostníci v úpadku. A to i zpětně.

Zrychleně by mohli poslanci přijmout také vládní novelu, která počítá s tím, že ošetřovné se nebude započítávat rodinám jako příjem, aby například nepřišly o příspěvky na bydlení nebo další přídavky a sociální dávky.

Z "necovidových" zákonů by mohli poslanci hlasovat také o takzvané učitelské novele. Pokud by prošla, mohli by v některých předmětech a ročnících vyučovat i vysokoškoláci bez pedagogického zaměření.

