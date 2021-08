Po srážce obytného a osobního auta u Mikulova je jeden mrtvý a 4 zranění

"Osmapadesátiletý cizinec přejel se svým osobním vozem značky Hyundai z nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím obytným vozem. Řidič hyundaie na následky zranění zemřel na místě, jeho spolujezdkyně byla s vážnými zraněními převezena do nemocnice. Posádka obytného vozu vyvázla s lehčími zraněními," popsal srážku a její následky policejní mluvčí David Chaloupka s tím, že silnice byla neprůjezdná do osmé hodiny ranní.

Policisté nyní zjišťují, proč k nehodě došlo. Podle Chaloupky je pravděpodobné, že svou roli sehrála únava či mikrospánek způsobený dlouhou cestou. Řidič obytňáku alkohol nenadýchal.

"Jeden z pacientů zemřel ještě před naším příjezdem. Těžce zraněnou ženu převezl přivolaný záchranářský vrtulník na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Brno," uvedla na dotaz TN.cz v sobotu ráno mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Doplnila, že další z účastníků nehody z karambolu vyvázl se středně těžkým zraněním, zbylá dvě zranění byla lehčí. "Tyto tři pacienty převezly naše pozemní posádky po ošetření na místě do břeclavské nemocnice," dodala Bothová.