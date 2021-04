Po srážce vlaků trať na Teplicku stále stojí. Vyšetřování pokračuje

Železniční trať z Ústí nad Labem do Bíliny je u obce Světec na Teplicku stále neprůjezdná. Pokračuje tam odklízení následků srážky dvou nákladních vlaků z neděle 4. dubna, při které jeden ze strojvedoucích zemřel.

Provoz na trati by se měl podle Správy železnic obnovit do několika dnů, nejpozději do konce tohoto týdne.

Sice už na místě byly ukončeny sanační práce a kontaminová zemina odvezena na skládku, ale stále není hotovo. V úterý by tam měly být instalovány výhybky.

Největším problémem bylo v minulém týdnu přečerpání cisteren, které převážely výbušný propanbutan. Pak teprve železničáři mohli vykolejené vagony vrátit na koleje a odtrhnout zaklíněné lokomotivy.

Pokračuje také vyšetřování nehody. To podle Drážní inspekce bude trvat ještě minimálně tři čtvrtě roku. Zatím ale vše nasvědčuje tomu, že jeden z vlaků nezastavil před návěstidlem zakazujícím jízdu.

Výpravčí sice stihl informovat druhý vlak, nehodě už prý ale nešlo zabránit. Po nárazu začaly lokomotivy hořet, s ohněm bojovalo devět hasičských jednotek. Strojvedoucí vlaku, který převážel uhlí, si zachránil život tím, že z lokomotivy vyskočil. Druhý na místě zemřel.

Škody na trati i vlacích budou okolo 50 milionů korun.

