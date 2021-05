Po studeném týdnu přijde zásadní změna, dočkáme se i letních teplot

Po poměrně studeném týdnu nás o víkendu čeká výrazné oteplení. Ještě v noci na sobotu a brzy ráno se mohou místy objevovat přízemní mrazy, potom ale půjdou teploty pomalu nahoru. V neděli by mohly vystoupat až k 23 °C, po víkendu může být až 28 °C.

Kolem tlakové níže nad Pobaltím do Česka proudí studený a vlhký vzduch. Ve čtvrtek a v pátek přejde přes naše území frontální systém. V sobotu pak začne počasí ovlivňovat tlaková výše, po jejíž zadní straně k nám začne proudit teplý vzduch z jihu.

Ve čtvrtek bude během dne podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) přibývat oblačnost, zejména v Čechách se můžou objevovat přeháňky, v polohách nad 700 metrů můžou být sněhové. Teploty přes den vystoupají k 9 až 13 °C, místy může být kolem 15 °C.

I v pátek bude převážně zataženo až oblačno, pršet bude na většině našeho území, v polohách nad 1000 metrů by mělo sněžit. Během odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty v noci klesnou k 8 až 4 °C, přes den bude kolem 9 až 13 °C.

V sobotu se ráz počasí změní, meteorologové očekávají polojasnou až skoro jasnou oblohu, přeháňky by se mohly ojediněle objevovat na severovýchodě. Teploty v noci klesnou k 3 až -1 °C, ČHMÚ proto předběžně varuje přes přízemními mrazíky, přes den pak bude 12 až 16 °C.

V neděli bychom se měli dočkat slunečného počasí, mělo by být jasno až polojasno, teploty v noci klesnou k 5 až 1 °C, přes den se pak vyšplhají k 19 až 23 °C, místy může být až 26 °C.

A oteplovat by se mělo i nadále, teploty v noci na pondělí klesnou jen k 11 až 7 °C, přes den by pak mělo být 24 až 28 °C. I nadále by mělo být jasno až polojasno.