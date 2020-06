Po suchu a hraboších přišla další pohroma! Ničí ovocné stromy i víno

Zemědělci hlásí další problém. Po letech, kdy jim úrodu decimovalo sucho a hraboši, se letos přemnožily mšice. Napadené jsou hlavně ovocné stromy, a to i druhy, u kterých v minulosti nebýval problém. Sadaři aplikovali několik postřiků. Bez nich by mohla být ohrožena úroda.

Měří jen pár milimetrů, přesto dokážou pěstitelům pořádně zamotat hlavu. Mšice patří k nejneodbytnějším škůdcům a letos obzvlášť. "Tady ty konečky letorostů byly vlastně mladými mšicemi úplně obsypané," ukázal provozní brněnských sadů Karel Bláha.

V sadech na okraji Brna běžně dělají jeden postřik ročně a dál už to nechávají na přírodě. "Využíváme různé predátory, od slunéček sedmitečných přes různé škvory. Prostě se snažíme žít s přírodou, aby nám s tím trošku pomohla," popsal Bláha.

Letos se ale obtížnému hmyzu daří a chemie musela před několika dny nastoupit podruhé. Hlavně na jabloních, přemnožené mšice letos ale napadly dokonce i meruňky. To v brněnském sadu za 25 let jeho existence nepamatují.

Problémy hlásí sadaři z celé Moravy. "Takové silné napadení jsme ještě nezaznamenali," potvrdil Jan Krejčiřík ze sadů ve Velkých Pavlovicích. "Je to enormní výskyt mšice, i u nás na Zlínsku. Nejvíc máme napadené švestky," doplnil Aleš Marčík, který se stará o sady ve Velkých Bílovicích.

Mšice letos působí problémy i vinařům častěji než jindy. "Ona saje šťávy z těch rostlin a ta rostlinka je potom utlumená, neroste tak, jak by měla, nestíhá tu vegetaci dorůstat tak, jak dorůstá v běžných letech," vysvětlil vinař z Hustopečí Karel Stehlík.

Když v listech dojde šťáva, nepohrdne mšice ani větvičkami a plody. "Ty plody jsou neprodejné, jsou deformované, je to nestandardní ovoce, my to musíme vyhazovat," přiblížil Bláha.

V konečné fázi jsou mšice schopné rostlinu poškodit i na příští sezónu tak, že nenasadí pupeny. Nejaktivnější jsou na jaře a teď začátkem léta. Letos jim svědčí vlhké a chladnější počasí.