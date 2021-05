Bohuš Matuš s Lucinkou oznámili další novinku! Čeká je stěhování

Zpěvák Bohuš Matuš se v polovině května oženil se svojí láskou Lucinkou. Nyní novomanžele plánují stěhování. Pár se už před narozením dcerky Natálky stěhoval jednou, teď ale zamýšlí přesun do rodinného domečku, který by byl pro tříčlennou rodinu lepší.

Poklidný život po svatbě narušuje podle Matuše novomanželům soused. Tomu vadí, že zpěvák doma trénuje, nebo chce hrát na kytaru. Podle Matuše je situace nepříjemná a návštěva si ani nemůže odskočit na balkón na cigaretu. Bydlení v paneláku je tak třeba vyměnit za něco jiného.

"Nastěhovali jsme se do paneláku, kde je všechno slyšet. Přes den se nemůžu ani rozezpívat, mám zakázáno hrát i na kytaru a v podstatě, když si chci zakouřit, já teda moc nekouřím, ale třeba moje návštěva na balkóně, tak to není možné a vadí to našemu sousedovi, který je naštvaný, když se kouří," uvedl zpěvák pro TN.cz hlavní důvody dalšího stěhování.

Tříčlenná rodinka se tentokrát nebude stěhovat do většího bytu, v hledáčku má ale domeček. "Máme vyhlídnutý domeček, ještě ale chvilku počkáme," popsal Matuš budoucí plány.

Matuš s manželkou poskytli rozhovor pro pořad TV Nova Života ve hvězdách. Tam padla i otázka na první pusu v jejich životech.

"Ty jsi byl můj první," řekla v rozhovoru Lucinka. Bohuš s tím ale nesouhlasil! "Já a první? Tak v deseti letech jsi byla na tom Fantomovi a tam jsi dostala pusu na tvář jako! Na tom není nic špatného," bránil se Matuš.

Bylo jí teprve deset, prozradil Bohuš Matuš o Lucinčině první puse. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: