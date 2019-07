Po těhotné vražedkyni se slehla zem! Sousedi už ji dlouho neviděli

V Jilemnici podle informací TV Nova nikdo Janákovou neviděl. Stejně tak se podle sousedů slehla zem i po její matce. V domě, kde bydlí, nikdo neodpovídá na zvonění ani bouchání na dveře.

Obyvatelé domu přitom podle některých zdrojů dřív sepisovali petici proti tomu, aby tam těhotná vražedkyně po svém dočasném propuštění bydlela. To však jednoznačně popřel starosta obce. "Je to nesmysl, žádná petice se nesepisovala," odpověděl na otázku reportéra TV Nova Filipa Pultara s tím, že ani on však Janákovou už delší dobu neviděl a ani neví, jestli ve městě stále bydlí.

Místní obyvatelé proto spekulují, zda žena neutekla. A protože na svobodě má Janáková k dispozici všechny doklady včetně cestovního pasu, je možné, že by svůj případný útěk mohla směřovat do zahraničí.

O útěku však zatím neví policie. Pokud by se objevilo podezření, musí s policií začít spolupracovat vězeňská služba. Policisté by pak po Janákové vyhlásili celostátní pátrání a v případě dopadení by jí hrozilo obvinění z trestného činu maření úředního rozhodnutí. Okamžitě by pak byla převezená do nejbližšího vězeňského zařízení. O jejím dalším setrvání za mřížemi, případně změně délky trestu, by pak rozhodoval soud.

Petru Janákovou, která si ve vězení odpykávala 30letý trest za vraždu pražského sběratele, propustil soud dočasně na svobodu, protože ve vězení otěhotněla. Dodnes není jasné, jak se jí to podařilo. Žena obvinila tři dozorce ze znásilnění, nic takového se však zatím nepotvrdilo. Termín porodu má vražedkyně v září tohoto roku, zpátky do vězení se tak musí vrátit na podzim roku 2020, až jejímu dítěti bude jeden rok.

