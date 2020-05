Po Ústí běhaly děti s atrapami zbraní. Pořadatel: Všichni viděli, že to je hra

Desítky lidí pobouřily fotky z centra Ústí nad Labem, které se objevily na facebooku. Jsou na nich děti, které na sebe navzájem míří atrapami střelných zbraní. Šlo o propagaci podniku Lasergame Ústí, podle jehož manažera to děti braly jako zábavu a zbraně si nikdo nemohl s opravdovými splést, protože svítí.

"Naše zbraně se dají využít pro každou zábavu, například i v centru města," uvedli správci facebookové stránky Lasergame Ústí v příspěvku, který se teď po sociální síti šíří. Na přiložených fotkách jsou děti, které s napodobeninami střelných zbraní běhají ulicemi a parky Ústí nad Labem.

Ke snímkům začaly okamžitě přibývat nesouhlasné komentáře, podle nichž akce nebyla zrovna promyšlená. "Můžete mi říct, co se stane, až podobně vyzbrojený 'zákazník' vyběhne na nic netušícího člověka, vlastnícího skutečnou, legálně nabitou zbraň?" ptá se správců Mirek.

"Nechat běhat nezletilé děti v centru města s atrapami zbraní? Víte, co se mohlo stát?" přidal se Lukáš. "To vypadá, že ty děti jsou provozovatelé té firmy, jinak to nemůže nikoho dospělého svéprávného napadnout," poznamenal ironicky Roman. "Tohle se stát v Americe, tak nevím, nevím," dodala Šárka.

Podle marketingového manažera Lasergame Ústí Jana Pehla šlo o jednorázovou akci, která měla na podnik upozornit. "Byla to čistě propagace a zábava pro ty děti. V centru jsme byli navíc byli jen chvilku, potom jsme se přesunuli do parku," prohlásil Pehl pro TN.cz.

Děti si prý s opravdovými střelci s reálnými zbraněmi nikdo splést nemohl. "Ty zbraně jsou hračky, vypadají tak, svítí a mluví. Svítí také čelenky, které ty děti měly na hlavách. Umíte si představit, že by někdo zastřelil dítě se svítící čelenkou a mluvící zbraní, jak lidi v komentářích naznačují? Ty děti na nikoho jiného nemířily, jen na sebe navzájem," uvedl Pehl.

Nezletilé hráče navíc podle něj provázeli dospělí, kteří rozdávali letáčky a kolemjdoucím vysvětlovali, o co jde. Zároveň však organizátoři akce přiznali, že tak bouřlivou a nesouhlasnou reakci nečekali. Fotky ale ze sociální sítě mazat nechtějí, podle Pehla nejsou nijak závadné.

Policie se případem zabývá, zatím ale zjišťuje, zda vůbec došlo k nějakému protiprávnímu jednání. Vyjádření by měla poskytnout v úterý.

Laser game je týmová sportovní hra, při které se využívají laserové zbraně. Hráči se snaží získat zásahy ostatních co nejvíce bodů, případně plní různé úkoly. Hraje se většinou v uzavřených prostorech, ale i na volném prostranství venku.