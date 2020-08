"Po víně je mi jedno, co se mnou dělá." Svědectví tety zmizelé Paurové

Záhadné prohledávání domu ve Slavětíně na Lounsku pokračuje pátým dnem a patrně se ale blíží ke konci. Už včera se policisté přesunuli z venkovních prostor do interiéru domu, kde zřejmě prohledávají sklepy nebo prostory pod domem.



Na místě zasahují od pondělního rána. Na pozemku se střídají různí specialisté a každý den tam tráví mnoho hodin. Na noc dům zapečetí a pokaždé vrátí se ráno. Opakovaně se tam střídají také psovodi se psy cvičeným na vyhledávání pachových stop.



"Nalila si víno do flašky od piva, říkám: ‚Jano, co to piješ, čaj?' A ona na to: 'Ne, teto víš, to mám víno. Já si to vypiju a jdu spát a je mi jedno, co on se mnou dělá.' Ta holka byla zoufalá," řekla TV Nova teta pohřešované ženy Renata Winklerová.



Podle Winklerové je hlavním podezřelým manžel pohřešované, který v domě stále bydlí se dvěma dcerami. V minulosti ji měl týrat, soud mu za to uložil podmínečný trest vězení. Zároveň odmítl jít na detektor lži. Policie se k pátrání po pohřešované vrátila po sedmi letech.