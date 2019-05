Po volbách se hraje o posty v EU. Hledá se nástupce Junckera

Už dva dny po volbách do Evropského parlamentu se scházejí lídři členských zemí, aby jednali o kandidátovi na šéfa Evropské komise. Jejich jednání vyvrcholí neformální večeří, na kterou šéfy států a vlád unijní osmadvacítky pozval předseda Evropské rady Donald Tusk. Kdo nahradí v křesle předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera by mělo být jasné už za měsíc.

Je odvoleno, politické souboje ale nekončí. Ve hře jsou vysoké posty v Evropské unii. Francouzský prezident Emmanuel Macron se úterý v Bruselu setká s dalšími zástupci členských zemí včetně lídrů Visegrádské čtyřky.

"Nové rozložení Evropského parlamentu si žádá takového předsedu Evropské komise, který si dokáže vybudovat silnou většinu daleko za stranickými hranicemi," uvedl Macron.

Předseda Evropské rady Donald Tusk chce vyjednávání urychlit a o náhradě za Jeana-Clauda Junckera chce mít jasno do 20. června. "Chtěl bych oznámit, že hned po Evropských volbách, 28. května, svolám setkání všech lídrů Evropské unie, aby začal nominační proces," avizoval Tusk.

Svého kandidáta do boje o funkci lídra Evropské komise poslaly všechny frakce už před volbami. Mnozí politici se systémem nesouhlasí a může tak zvítězit někdo, kdo mezi současnými kandidáty není.

"Mandáty nám nabíhají až prvního července, takže na jednání o tom, jak bude vypadat Evropská komise a kdo bude její předseda, je ještě dost času," řekl Jan Zahradil, který byl kandidátem frakce Evropských konzervativců a reformistů.

Na začátku července bude europarlament volit svého nového předsedu, a to na dva a půl roku. Mezi 15. a 18. červencem by europoslanci mohli na zasedání ve Štrasburku zvolit nového lídra Evropské komise.

Schválit ho musí většinou - tedy nejméně 376 hlasy. Každá členská země by pak do září měla přijít se svými kandidáty na eurokomisaře. Koncem října už by europoslanci měli hlasovat o celkovém složení Evropské komise na dalších pět let.