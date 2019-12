Po výbuchu sopky na Zélandě vyzvedli šest těl. Hrozí další erupce!

Osmičlenný tým záchranářů vyzvedl z novozélandského ostrova White Island těla šesti obětí, kteří zahynuli při pondělním výbuchu sopky. Stále hledají další dvě těla, pátrání ale muselo být prozatím přerušeno, protože týmu začaly docházet zásoby kyslíku.

Pátrací akce však bude pokračovat ze vzduchu a na vodě. Předpokádá se totiž, že minimálně jednu z obětí smetlo moře a její tělo se tak bude nacházet někde v zálivu.

Místní úřady v pátek ráno uvedly, že počet mrtvých se oficiálně zvýšil nejméně na 16. Osm lidí se stále pohřešuje, podle policie jsou ale zřejmě mrtví. Zhruba dvě desítky lidí, kterým se podařilo uniknout smrtícímu výbuchu, zůstávají v nemocnici s těžkými popáleninami. Uvedl to deník The New York Times.

V následujících 24 hodinách existuje stále 50 až 60% šance, že dojde k další erupci. "Nemůžeme snížit riziko, které je spojené se záchrannými operacemi," uvedl plukovník RIan McKinstry, který byl součástí týmu, který našel šest těl. Ta nyní budou převezena do hlavního města kvůli identifikaci.

Záchranná akce měla proběhnout už ve středu, úřady ji ale musely zrušit kvůli velkému riziku dalšího výbuchu. Na podrobnosti se podívejte v reportáži TV Nova: