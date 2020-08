Po výbuchu v přístavu zůstala stát jediná budova. Postavili ji Češi

"Byl to pro mě šok," vyjádřil se k explozi JIří Požár - bývalý stavební inženýr podniku Průmstav. Dnes je mu 84 let, kdysi byl ale u toho, když Češi na Blízkém východě ve velkém stavěli zásobárny obilí. Na silo v Libanonu je obzvláště hrdý.

Byl to tehdy projekt za dva a půl milionu dolarů. Jen pro srovnání, silo na Pardubicku je vysoké 40 metrů, to bejrůtské je dvakrát vyšší a vejde se do něj 105 tisíc tun obilí. To, že silo tak masivní explozi vydrželo, ale kupodivu Jiří Požár nebere jako zázrak.

"Ten systém je konstrukčně dobře udělaný," vysvětluje. Základové piloty jsou dvanáct metrů hluboko a mají skoro metr a půl v průměru. "Ty základy se nehnuly, to zůstalo všechno pevné, odloupla se jenom část," dodal Požár.

Stavba vydržela prý pohromadě i díky tomu, že Češi byli pokrokoví - budovu betonovali s posuvným bedněním. Stavba tak tvrdla jako celek, a byla proto i pevnější. Stejným technologickým postupem stavěl Průmstav i telekomunikační věž v centru Pardubic, která je z roku 1986.

Zlatých českých ručiček si v zahraničí vážili. Někdejší stavební inženýr bydlel v luxusním apartmánu. Silo stavělo třicet Čechů tři roky, pomáhalo jim 100 místních dělníků. "Beton jsme brali na místě, tam byla betonárna vytvořená," vzpomíná Požár.

Obilí je patrně kompletně znehodnocené výbuchem, nad samotnou stavbou visí otazníky. "Nebude to jednoduché opravit," tvrdí Požár. Čeští inženýři tvrdili, že taková díla mají mít prakticky neomezenou životnost. Na bejrútské silo se dokonce během konfliktů několikrát střílelo, ale nikdy žádné větší škody neutrpělo. Vše změnilo úterní odpoledne.