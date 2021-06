Po výjezdu policie zavládl u Trávníčků mír! Takto si rodina užívala víkend

Poslední květnový týden vyrazila do domu herce Pavla Trávníčka policie. Mělo se jednat o hádku mezi partnery. Nyní to ale podle idylických fotek vzorového rodinného soužití vypadá, jako kdyby se nic nestalo.

Po nedávné vyhrocené situaci u Trávníčkových se zřejmě vše vrací do starých kolejí. Uplynulý víkend Monika Trávníčková sdílela snímky rodinné pohody z bazénu. "Koupací sezóna zahájena dnes," okomentovala v sobotu dvojici fotek s manželem a synem Maxíkem.



V neděli s manželem vyrazila také do středočeských Kunic do hotelu na zámku Berchtold. Tam slavil narozeniny majitel zámku Václav Růžička. Jako hosté se na zámku objevili také Leona Machálková, Heidi Janků, Viktor Sodoma, Radim Flender, Zdeněk Vrba, Václav Faltus, Milan Pitkin, Iva Hajnová, Antonín Panenka, Karol Dobiáš a skupina Rangers.



U Trávníčkových zasahovala poslední květnový týden policie. "Můžeme potvrdit, že v sobotu krátce před druhou hodinou ranní jsme vyjížděli do Mnichovic k narušení občanského soužití mezi partnery," uvedl k výjezdu mluvčí policie Praha-venkov Zdeněk Chalupa.



Monika Trávníčková již dříve prohlásila, že u nich doma je vše v pořádku a žádná krize nehrozí. "Jsou to nepravdivé informace, média si to vymyslela a musím říct, že u nás je všechno v pořádku. Je to pomsta jedné osoby, která nám zamezuje naši práci a nebudu to dál komentovat," stojí si za svým.



Podívejte se na reportáž ze Života ve hvězdách o incidentu u Trávníčkových: