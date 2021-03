Po Výměně: Svatba se nekonala, bývalým bezdomovcům se nedaří

Ve středečním dílu Výměny manželek se diváci seznámili s Alenou (32), Mirkem (36) a čtyřletým Matyášem (4) z Branné. Na druhé straně poznali Janu (38), Jiřího (39) a Gitu (10) z Valašského Meziříčí.

Rodiny se do Výměny manželek přihlašují z různých důvodů. Často si pak ale účastníci uvědomí, že jejich problémy nejsou tak velké, jak se zdály. Výměna jim někdy poskytuje potřebný nadhled. A to se stalo právě Janě. "Uvědomila jsem si, co mám doma a že jsem byla vůči své rodině nefér," říká Jana (celé video najdete zde).

Minulost bez domova Aleny a jejího manžela Janu zaskočila a donutila ji přehodnotit své chování v rámci Výměny. "Změnila jsem názor, jak jsem ohrnovala nos, že mi u nich nelíbilo. Podívala jsem se na to z druhé strany, že se postavili ze dna," uvědomila si Jana.

Jiří Janu požádal o ruku, jenže kvůli pandemii koronaviru se zatím svatba nestihla uskutečnit. Na druhé straně má Alena s Mírou velké plány. "Chceme si jednou postavit svůj baráček a rozšířit rodinu. Ale zatím je situace zlá a moc se nám nedaří," říká smutně Alena (více ve videu zde).

Alena s Mírou na Výměnu vzpomínají v dobrém. "Byla to dobrá zkušenost. Změnilo se u nás to, že se opravdu snažíme trávit spolu ještě více času," říká Alena. Ve Výměně přišla na to, že křičení všechny problémy nevyřeší, přesto s tím nedokázala přestat. "Jsem malá a vznětlivá. Když něco řeknu třikrát a pořad to nejde, začnu ječet," shrnuje.

Anketa Která rodina se vám líbila víc? Rodina Jany 2 3 hlasy Rodina Aleny 98 123 hlasů Hlasovalo 126 lidí.

Mezi těmito dvěma rodinami byly velké rozdíly. Alena jako největší z nich vnímá, že u Jany s Jirkou vázla komunikace. "Taky se hnali za penězi, pro nás s manželem peníze nejsou životní priorita," vysvětluje Alena.

Jana také si po Výměně přiznala, že její dcera a partner bojují o její pozornost. A díky Výměně na tom společně začali pracovat. "Není to až tak těžké mu dát tu lásku. Překonali jsme to, a dokonce se změnil i vztah mezi dcerou a tatínkem," popisuje Jana. A řešení bylo přitom jednoduché, stačilo si o tom promluvit.

Pokud jste tento díl nestihli, najdete ho na portálu Voyo nebo už ve čtvrtek večer na Nova Plus. Tam najdete také bonusová videa ke všem dílům. A následující středu vás čeká speciální díl Výměny manželek, nenechte si ho ujít!