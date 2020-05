Po zákazu vlády si snoubenci začali vařit vlastní pivo. Stálo je to život

Tragická událost se stala v Jihoafrické republice. Tony Hilliar (54 let) spolu se svou přítelkyní Alidou Foucheovou (42 let) už zkrátka nevydrželi bez alkoholu. S příchodem koronaviru vláda zakázala prodej alkoholu a tabákových výrobků, ale ukončení nařízení bylo v nedohlednu. Když tak snoubencům došly zásoby, rozhodli se pivo vyrábět doma. Informoval o tom britský deník Daily Mail.



Vlastní pivo je stálo život. Po tom, co si pár vychutnával jednu lahev svého podomácku vyrobeného piva, se Alida zhroutila. Tony rychle zavolal sanitku, ale po příjezdu záchranářů už se nedalo nic dělat. Našli ji mrtvou na podlaze. A její snoubenec ležel v silných křečích vedle ní.



Sanitka Tonyho rychle převezla do nemocnice, ale o několik dní později zemřel na jednotce intenzivní péče i on. "Byli tak zamilování. Pokaždé když jste je potkali po městě nebo na pláži, drželi se ruku v ruce. Byli to milí lidé, žili spolu asi šest let a před dvěma lety se zasnoubili. Je to velmi tragické," řekl pastor Bertus de Jager.



Případ nyní řeší policisté. "Dvě prázdné láhve domácí výroby byly zabaveny pro forenzní testy," řekl mluvčí jihoafrické policie Brigadier Mohale Ramatseba. Podle Googlu je heslo "jak vařit domácí alkohol" v Jižní Africe jedním z nejvyhledávanějších. Poptávka po pivovarských kvasnicích je tak obrovská, že jsou v supermarketech téměř k nesehnání.



Mezi 58 miliony obyvatel panuje kvůli zákazu prodeje alkoholu napětí a hněv. Prezident Cyril Ramaphosa totiž nejprve řekl, že bude opatření trvat jen tři týdny, ale už několikrát se znovu prodloužilo.



Opatření proti koronaviru začali v zemi zavádět od 26. března tohoto roku. Prezident Ramaphosa ale odmítá veškerá volání, aby zákaz prodeje alkoholu a cigaret zmírnil. A to i přes obrovskou ekonomickou ztrátu, kterou to zemi přineslo.



Jihoafrická asociace obchodníků s likéry vyzvala ke zrušení zákazu s uvedením, že ztráta příjmů pro národ už byla obrovská a hluboce to zasáhlo celý průmysl.