Po Zuzaně zůstaly tři děti. Ze slov manžela běhá mráz po zádech

Do nového domu se přistěhovala čtyřicetiletá Zuzana se svou rodinou před rokem. Vybrali si obec Špačince poblíž Trnavy na západě Slovenska. A po celou dobu Zuzana s manželem Jánem dům předělávala.

Po čase se však začala jeho manželka chovat jinak a uzavřela se do sebe, uvedl portál Pluska. S nikým nemluvila. "V normálních vztazích máte známé, přátele, ona neměla nikoho. Když to člověk v sobě dusí a neřeší to, může pak zkratovat," řekl portálu zdrcený manžel.

Rozhodl se jí také nabídnout pomoc psychologa. Manželka ji však odmítla a začala se postupně distancovat od své rodiny a dalších blízkých. "Nechodila na rodinné oslavy, ani na Vánoce jsme nešli spolu navštívit rodinu. I z facebooku si vymazala všechny přátele," pokračoval Ján se slzami v očích.

Manžel portálu přiznal, že se se ženou hádal. Nebyly to však žádné vážnější problémy. Společně také plánovali budoucnost. "Ještě před pár dny jsme si povídali, co potřebujeme dokončit na domě. Nechápu, co se jí mohlo stát, že jen tak odešla. Nic po sobě nenechala," dodal Ján. Také neví, co bude dál s ním a jeho třemi dětmi – sedmiletými dvojčaty Vivien a Lukášem a čtrnáctiletou Sofií.

Po Zuzaně pátrala policie, ale i dobrovolníci od středy 1. ledna, kdy odešla z domu. Naposledy ji kamera zachytila kolem 15:20, poté se vydala pěšky po polní cestě. Předtím ještě stačila autem odvézt všechny své věci neznámo kam.

Manžel byl v té době s dětmi na návštěvě u své sestry. Když dorazil domů, zjistil, že je jeho žena pryč. Také mu nebrala telefon. O dva dny později našla policie její bezvládné tělo nedaleko obce. Podle portálu tvnoviny.sk Zuzana zemřela bez cizího zavinění. Za její smrt nejspíš může podchlazení. Přesnou příčinu však určí pitva.