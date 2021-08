Počasí na zbytek prázdnin: Jak bude na Jadranu či v Řecku? PŘEDPOVĚĎ

Někteří už si sice letní dovolenou užili, jiní ji ale mají stále teprve před sebou. Pokud se i vy chystáte v srpnu do zahraničí, určitě vás potěší, že v nejoblíbenějších turistických destinacích Čechů bude do konce prázdnin většinou počasí slunečné a velmi teplé. Někde ale meteorologové předpovídají přechodně i oblačno a bouřky. Podívejte se, jak bude ve zbytku prázdnin v Egyptě, Řecku, Chorvatsku a Itálii.

Chorvatsko

V Chorvatsku, kam v létě míří největší množství českých turistů, se budou teploty průměrně držet okolo třiceti stupňů. V hlavním městě Záhřebu (viz tabulka s předpovědí) se teploty budou pohybovat spíše do 30 stupňů. V posledním srpnovém týdnu budou dokonce v maximech dosahovat už pouze 24 stupňů.

Na pobřeží bude o něco tepleji, což je dobrá zpráva pro turisty, kteří dovolenou v Chorvatsku nejčastěji tráví u moře. Například ve Splitu se budou v prvních třech týdnech teploty držet okolo 31 až 33 stupňů. Ve zbytku měsíce klesnou lehce pod třicet. Až na drobné výjimky bude celý měsíc slunečno.

Předpověď počasí pro Chorvatsko

Podobné to bude i v Zadaru, kde bude o stupeň až dva chladněji. Naopak na jihu v Dubrovníku se teploty vyšplhají až na 35 stupňů. Nejteplejší bude podle webu AccuWeather druhý týden, který bude také nejslunečnější. Až do 30. srpna teploty neklesnou pod 30 stupňů.

Itálie

I Itálie nabízí příslib hezkého počasí. Podíváme-li se na hlavní město Řím (viz grafická předpověď počasí), zjistíme, že téměř celý měsíc se tu budou teploty držet lehce nad 30 stupni. První týden bude poměrně dost oblačnosti, totéž platí i pro poslední srpnový týden, který budou také doprovázet bouřky.

Předpověď počasí pro Itálii

Turisté i tady samozřejmě musí počítat s drobnými regionálními rozdíly. Například oblíbená destinace Bibione, která leží v severní části země, v srpnu vyloženě tropické teploty nenabídne. Většinou se budou držet lehce pod 30 stupni. Sluníčka si návštěvníci užijí dost, obloha bude většinou jasná nebo polojasná. Pouze 15. srpna meteorologové očekávají, že bude zataženo.

Na jihu země bude o několik stupňů tepleji. V Kalábrii bude nejteplejší první týden, kdy teploty dosáhnou až 35 stupňů, v dalším týdnu se budou držet okolo 33 stupňů. V posledním týdnu klesnou lehce pod 30, přibude oblačnosti a dostaví se i bouřky. Ve zbytku měsíce ale bude slunečno a bez mráčků. Podobně vypadá i předpověď pro Sicílii.

Řecko

Řecko v těchto dnech svírá vlna veder, která bude pokračovat i nadále. Začátek srpna tak bude na mnoha místech v zemi takřka pekelný. V Athénách (viz grafická předpověď) se teploty vyšplhají v prvním týdnu až na 40 stupňů.

Ve druhém týdnu se budou pohybovat od 33 do 37 stupňů a posléze začnou mírně klesat. Až do konce měsíce se ale budou držet přes 30 stupňů a stejné počasí bude pokračovat i na začátku září. Na déšť nebo oblačnost zapomeňte.

Předpověď počasí pro Řecko

Velmi vysoké teploty budou v prvním týdnu panovat i na ostrově Zakynthos, kde dosáhnou až 38 stupňů. Od 11. srpna ale výrazně klesnou a až do konce měsíce už nepřesáhnou 30 stupňů, pohybovat se budou od 24 do 27 stupňů.

Na Rhodosu bude nejtepleji také první týden, teploty neklesnou pod 35 stupňů. V dalších dvou týdnech se budou pohybovat od 31 do 33 stupňů a ve zbytku měsíce klesnou o další jeden až dva stupně. Podobně to bude vypadat i na Krétě. Všude se přitom očekává modrá obloha a slunečno po celý srpen.

Egypt

I v Egyptě panují horka, která hned tak neskončí. V oblíbeném letovisku začne srpen pozvolna se 34 stupni. Hned první týden ale začnou teploty růst a o víkendu se už vyšplhají na 40 stupňů. Až do konce prázdnin se pak budou pohybovat průměrně okolo 37 až 38 stupňů. Až na malé výjimky čeká turisty jasná obloha.

V Hurghádě (viz grafická předpověď) bude první srpnový týden teplejší. Nový měsíc tam odstartuje se 36 stupni a postupně se teploty vyšplhají až na 41 stupňů. Vlna pekelných veder skončí v první třetině měsíce, od 11. srpna až do konce prázdnin se teploty budou pohybovat "pouze" od 32 do 34 stupňů.

Předpověď počasí pro Egypt