Počasí na měsíc: Teploty jako na houpačce, na Velikonoce se oteplí

Pokud se těšíte, že se už brzy oteplí a budete moct až do příští zimy hodit zimní oblečení do skříně, budete muset ještě chvíli vydržet. Podle měsíční předpovědi ČHMÚ nás sice teplejší dny čekají, ale budou se střídat s výrazně studenějšími obdobími.

"Předpokládáme, že období od 16. března do 12. dubna bude na našem území jako celek teplotně průměrné. Zejména v prvních třech týdnech období očekáváme na našem území výraznější změny počasí a časté střídání teplotně nadprůměrných a podprůměrných dní," napsali v sobotu odpoledne meteorologové.

Až krátce před Velikonocemi (v týdnu od 6. dubna) by už teplé počasí mělo vydržet. Průměrné by následující čtyři týdny měly být i co se týče srážek.

Zbytek března bude na déšť v dlouhodobém srovnání průměrný či slabě podprůměrný. Víc by mělo pršet na přelomu března a dubna, týden před Velikonocemi ovšem už znovu začne srážek výrazněji ubývat.

Ranní teploty by se nejprve měly pohybovat mezi mínus jedním až plus pěti stupni, postupně by měly ještě o dva stupně stoupnout. Maximální denní teploty budou do konce března stoupat až k 16 stupňům, do Velikonoc pak ještě o čtyři stupně výš.