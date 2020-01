Počasí naruby! V Česku bude 10 °C, Řecko a Turecko zasypal sníh

Češi by zřejmě v lednu uvítali sníh s otevřenou náručí, o závějích si ale mohou nechat v příštích dnech jenom zdát. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se teploty ve čtvrtek a v pátek vyšplhají až na 10 stupňů.

Ani v noci neklesnou pod nulu a budou se pohybovat od 5 do 1 stupně. Je to, jako by se v Česku už probouzelo jaro. Teda pokud by se prosincové počasí dalo považovat za zimní. Ti, kteří si chtějí užít sněhovou nadílku, se paradoxně mohou vypravit na dovolenou do Středomoří. I tam si z místních obyvatel počasí zřejmě dělá srandu.

Good evening. Look at this picture of Greece under snow pic.twitter.com/LyNt47CZ2e — (@casizzle08) January 7, 2020

Sociální sítě zaplavily zasněžené fotografie z míst, kde bychom bílou pokrývku rozhodně neočekávali. Studená fronta zasáhla například Řecko, kde sníh napadl v regionech Boiótie, Attika nebo ve vyšších polohách na Krétě. Nevyhnul se ani Athénám. Bílá peřinka pokryla i jednu z nejvýznamnějších tamních památek Akropolis.

Nejen v Řecku, ale i v Turecku hustě sněžilo. V sedmi okresech byly dokonce uzavřené školy kvůli nepřízni počasí. Sníh napadl v hornatých oblastech, mezi které patří i hlavní město Ankara. Istanbulu naopak hrozí silné deště a povodně.

Huge amounts of snow in Mersin, south Turkey yesterday, Jan 6th. Thanks to Erdemli'de Hava Durumu for the report - posted with permission. pic.twitter.com/tlX2mPmcLB — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 7, 2020

Chumelenice v Turecku způsobila značné dopravní komplikace. Na kluzských silnicích řidiči ztratili nad svými auty jakoukoliv kontrolu, což vedlo k mnoha nehodám.

Snow turns a hilly street in Turkey into a skating rink, vehicles sliding and crashing into each other. >> pic.twitter.com/V5J7et6fMf — WTVYNews4 (@WTVYNews4) January 7, 2020

Meteorologové varují nejen před sněhem a deštěm v oblasti Egejského moře, ale i silnými větry, kvůli kterým hrozí vysoké vlny. Mohutné bouře se ženou nejen Středomořím, ale i severním Atlantikem. Cyklóna, která v úterý udeřila na Island a blíží se k Britským ostrovům a Skandinávii.

Zasáhla už i Faerské ostrovy patřící k Dánsku. Vítr zde fouká rychlostí 180 až 220 km/h a doprovází ho vlny vysoké až 15 metrů. Večer by měla bouře ještě zesílit, obyvatelé ostrovů se tak musí připravit na ještě prudší nárazy větru.