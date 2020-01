Počasí v Norsku se zbláznilo! Byl tam nejteplejší lednový den v historii

Rekordně vysoká teplota byla ve čtvrtek naměřena ve městě Sunndalsøra na západě Norska. Kolem deváté hodiny dopoledne se vyšplhala na 19 stupňů, což je více než 25 stupňů nad lednovým průměrem.

Extraordinary winter warmth, this time in #Norway ~ 19.0C recorded today in Sunndalsra... not only a new national maximum temp record for both January & Winter (D-J-F) but also a new Winter maximum for the entirety of Scandinavia.



Like the Scotland record, Foehn Effect. pic.twitter.com/rLY01RCwh9