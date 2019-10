Babí léto nekončí, bude až 23 stupňů! Ráno se ale objeví husté mlhy

Babí léto pokračuje. Začínající týden bude nezvykle teplý, ve čtvrtek by mohly teploty vyšplhat až na 23 stupňů. O víkendu se mírně ochladí, teploty by ale stále měly dosahovat 15 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.