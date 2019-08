Výheň v Chorvatsku, čtyřícítky ve Španělsku! V Evropě uhodí tropy

Oblíbenou destinaci Čechů čeká nová vlna veder. Meteorologové vydali výstrahu pro několik chorvatských měst, kde by měly teploty vyšplhat až na 36 °C. Nejhorší situace bude o víkendu. K tropům se přidají také silné bouřky a déšť. Podobně na tom bude i Španělsko. Valencii například ve čtvrtek čekají teploty kolem 42 °C.

Státní hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro vysoké teploty, které zemi zasáhnou hlavně o víkendu. Nejhorší situace by měla být ve městě Split, Dubrovník, Rijeka a Knin. Teploty by mohly dosáhnout až 36 °C.

Před vlnou veder varují také lékaři. "Měli byste se vhodně oblékat, a to prodyšné oblečení vyrobené z lehkých přírodních materiálů. Rozhodně byste také měli chránit pokožku pomocí krémů. Doporučujeme vypít jeden a půl až dva litry tekutiny," doporučil doktor Darko Sinjeri, zástupce vedoucího Institutu urgentní medicíny.

Vyšší teploty meteorologové očekávají už ve čtvrtek. Přes den by se mohly pohybovat mezi 30 a 31 °C, uvedl portál dnevnik.hr. Na jihu země se teploty vyšplhají až na 33 °C. Večer by se mohly objevit i silnější bouřky. V pátek bude počasí podobné. Déšť bude postupně ustávat a bude opět jasná obloha. Nejvyšší denní teploty 33 °C.

Na vedro se připravuje také Španělsko. Ve čtvrtek bude podle meteorologů 34 °C. Vyšší teploty dorazí o den později. Portál Accuweather očekává v pátek teploty kolem 42 °C a nejhorší situace by měla být ve Valencii. Podobně na tom bude i Alicante a Castellón de la Plana. V sobotu by už teploty měly klesnout, a to na 35 °C.

