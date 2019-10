Padaly teplotní rekordy, bylo přes 26 stupňů! Oproti začátku týdne o 20 víc

Právě vrcholí babí léto, období slunečného a málo větrného počasí. Doprovází ho pro polovinu října opravdu vysoké teploty. Přitom ještě na začátku týdne bylo chladno a deštivo. V Krkonoších spadla teplota v noci až k -9 stupňům. Přes den se teploty pohybovaly mezi osmi až 12 stupni.

Už v sobotu se ovšem na řadě míst přehouply teploty přes dvacítku a v neděli šplhaly ještě výš. "S napětím jsme sledovali, zda spadne letní teplota, což je 25 a víc stupňů Celsia. A opravdu ty teploty padaly," sdělila Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Nejtepleji bylo na Prachaticku, v Husinci naměřili 26,4 stupně. Také Losiná a Volduchy na Plzeňsku hlásily přes 26 stupňů. V Praze v Klementinu padl dokonce rekord z roku 1791. Ten nový má hodnotu 23,3 stupně. Teplotní rekordy vzaly za své na třetině stanic měřících alespoň 30 let.

Slunečnou neděli si nenechali ujít turisté, cyklisté či rodiny s dětmi. Meteorology ale letošní babí léto zklamalo. "To svatováclavské v září bylo kratší, než u nás bývá. To, které prožíváme teď, je to pravé babí léto. Ale musím říct, že bude kratší," popsal meteorolog - pozorovatel Rudolf Kovařík.

Nejdelší babí léto bylo před 60 lety, kdy slunečné počasí vydrželo celých sedm týdnů. Letos určitě tak dlouho trvat nebude, už od středy se má podle meteorologů zase ochlazovat a bude přibývat oblačnosti a deště.