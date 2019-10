Příští týden mohou padat teplotní rekordy! Pak se rychle ochladí

Následující měsíc budou teplotně nadprůměrné. Nejtepleji bude hned v příštím týdnu, poté budou teploty postupně klesat. Na přelomu října a listopadu by mělo více pršet a ve vyšších polohách také sněžit.

Teplé počasí, které do Česka dorazilo o víkendu, vydrží i v nadcházejícím týdnu. Na jeho začátku by se mohly teploty ještě běžně vyšplhat až na 25 stupňů, poté mírně klesnou. I o příštím víkendu by se ale mohly teploty pohybovat okolo 20 stupňů.

Také v dalším týdnu teploty podle meteorologů výjimečně dosáhnou dvacítky, postupně ale budou teploty klesat. Na přelomu října a listopadu spadnou na deset stupňů, především v noci a brzy ráno bude kolem nuly. V listopadu se ochladí na pět až osm stupňů.

"V prvních dvou týdnech se očekávají srážky kolem normálu, ale úhrny by neměly překračovat 10 mm v jednotlivých týdnech. O něco více srážek se očekává na přelomu října a listopadu. Poslední předpovědní týden by měl být relativně suchý," uvedli meteorologové.

Výhled počasí na čtyři nadcházející týdny vydává každou sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Úspěšnost se u teplot pohybuje kolem 75 %, u srážek okolo 65 %. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám.