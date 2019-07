V Řecku udeří další silné bouřky! Zasáhnou znovu i Chalkidiki

Není to ještě ani týden, co řecký poloostrov Chalkidiki zasáhly silné bouřky, a už se na zemi řítí další. Meteorologové vydali varování na úterý i středu. K bouřkám se má přidat vydatný déšť, silný vítr i kroupy. Podobně je na tom také Itálie. Od nedělního večera se některé regiony potýkají se záplavami a situace by měla pokračovat i v pondělí.