Extrémní výkyvy počasí v Evropě: V Alpách metr sněhu, v Rusku teplo!

V každém koutu Evropy panuje rozdílné počasí. Zatímco ve střední Evropě spadly teploty k nule a mělo by sněžit, v Rusku a části Balkánu je neobvykle teplo. Nad Středozemním mořem se zase tvoří cyklóna a v Alpách by do pátku mohl napadnout až metr sněhu.