Česko čeká deštivý víkend a teploty okolo 25 °C. MAPY SRÁŽEK

Česko čeká výrazné ochlazení. Do konce týdne budou nejvyšší teploty kolem 25 °C, v noci mohou klesnout i na 12 °C. Podle meteorologů bychom měli očekávat spíše déšť. Vyskytnout by se také mohly i bouřky, které vydrží až do soboty. Deštivé počasí však potrvá i v následujícím týdnu. Teploty by se ale mohly opět vrátit až k 29 °C.