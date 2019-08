V Česku udeří bouřky s kroupami, bude vydatně pršet. VÝSTRAHA

Do Česka znovu vtrhnou silné bouřky, které bude doprovázet vydatný déšť a ojediněle také kroupy. Meteorologové varují, že bouřky udeří nejdříve v úterý odpoledne v Čechách a poté se budou přesouvat na východ.

Meteorologové vydali výstrahu před bouřkami a vydatným deštěm. Od úterního odpoledne do středečního rána může místy napršet 10 až 30 mm, ojediněle až 50 mm srážek. Na severovýchodě bude déšť zesilovat až večer.

Varování před vydatným deštěm platí od úterních 15 hodin do středeční třetí ráno pro Prahu, část Středočeského, Jihočeského a Plzeňského kraje a také Vysočiny.

Déšť se bude přesouvat na východ, výstraha od 18 hodin platí pro zbytek Středočeského kraje a pro část libereckého, královéhradeckého, pardubického, olomouckého a moravskoslezského regionu.

Podívejte se na ranní předpověď počasí:

Bouřky do Česka dorazí kolem 17. hodiny, mohou je doprovázet srážkové úhrny kolem 30 mm, krupobití a nárazy větru kolem 20 m/s. Varování platí pro celou Moravu a Slezsko.

Meteorologové upozorňují, že v případě silného deště může voda zaplavit i silnice. Řidiči by kvůli riziku aquaplaningu a snížené viditelnosti měli jet opatrně a snížit rychlost auta. Lidé by také neměli vtupovat do zatopených míst nebo proudící vody.

V souvislosti s bouřkami varují odborníci před přívalovým deštěm, který může rozvodnit malé toky či zatopit podchody, sklepy a další. Nárazy větru mohou lámat větve stromů, pozor také na kroupy a blesky.